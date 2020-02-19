فرعية الادارة تابعت درس اقتراحات قانون القضاء العدلي

عقدت اللجنة الفرعية المنبثقة من ​لجنة الإدارة والعدل​ جلسة تابعت فيها درس اقتراحات القوانين المتعلقة بقانون ​القضاء​ العدلي. وقررت تكثيف اجتماعاتها للإسراع بإنجاز القانون الذي يعتبر اليوم المنطلق الأساسي لإعادة قيام ​الدولة​ و​محاربة الفساد​، فالقضاء المستقل هو المنطلق والأساس لإرساء العدالة.

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