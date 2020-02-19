اصطدام مروحية عسكرية بكابل الـzipline في كفرذبيان ذون وقوع اصابات

اصطدامت ​مروحية​ هيليكوبتر عسكرية، بكابل الـzipline في منطقة كفرذبيان ما ادّى الى انقطاعه. واستطاع الطيار بانقاذ المروحية قبل أن تصطدم بالارض، وقد اقتصرت الأضرار على الماديات من دون وقوع اي ​اصابات​.

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