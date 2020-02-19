دياب اطلع من عويدات على النتائج الأولية للتحقيق في تحويل الأموال إلى سويسرا اعتبارا من 17ت1

التقى رئيس ​الحكومة​ ​حسان دياب​ المدعي العام التمييزي القاضي ​غسان عويدات​ الذي أطلعه على النتائج الأولية للتحقيق في تحويل الأموال إلى ​سويسرا​ اعتبارا من 17 تشرين الأول 2019، وتم البحث في إمكانية التوسع في التحقيقات لتشمل التحويلات المالية إلى الخارج بحيث لا تقتصر على تلك المحولة إلى سويسرا، كما تم البحث أيضا في توسيع الفترة الزمنية التي حصلت خلالها تلك التحويلات.

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