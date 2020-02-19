علمت قناة الـ LBCI" ان اتصالًا حصل بين وزير الداخلية العميد ​محمد فهمي​ والمدعي ​العام المالي​ القاضي ​علي ابراهيم​ اكد فيه فهمي استعداده الكامل للتوقيع على إذن ملاحقة رؤساء بلديات وموظفين بتهم تتعلق بالرشى وهدر المال العام.

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كانت هذه تفاصيل خبر فهمي أكد للقاضي ابراهيم استعداده للتوقيع على اذن ملاحقة رؤساء بلديات وموظفين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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