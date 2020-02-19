ارتفع ​سعر الدولار​ ب​السوق الحرة​ في ​مطار بيروت الدولي​ الى 2100 ليرة لبنانية. وبررت إدارة السوق هذه الخطوة بأنها "تهدف إلى الحفاظ على مستوى خدماتنا واستمرارية وجود جميع الاصناف المستوردة المعروضة للبيع في محلاتنا".

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر ارتفاع سعر الدولار بالسوق الحرة في مطار بيروت إلى 2100 ليرة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.