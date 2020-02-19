حتي التقى نظيره اليوناني: سنبذل ما بوسعنا لدعم القطاعات والحفاظ على الوظائف

اكد وزير الخارجية ​ناصيف حتي​ في ​مؤتمر​ صحافي مشترك مع نظيره ​اليونان​ي نيكوس دندياس، أن "​النقاش​ تركز على التعاون الاقتصادي بين بلدينا في ظل الاوضاع الصعبة التي يعيشها ​لبنان​ وقد استمعنا إلى تجربة اليونان في هذا الخصوص وكيفية تخطيها الازمة"، لافتا الى "اننا عرضنا مسألة تعزيز القطاع السياحي وسنبذل ما بوسعنا لدعم القطاعات والحفاظ على الوظائف وكذلك بحثنا في مسألة ​النفط​".

ولفت حتي الى انه جرى نقاش في موضوع التبادل التجاري بين البلدين عبر تشيجع ​الصادرات​ اللبنانية، مشيرا الى ان "لبنان واليونان وقبرص يستعدون لقمة مشتركة في اواخر شهر آذار وقد ناقشنا أجندة القمة".