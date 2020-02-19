كوبيتش أكد استعداد الامم المتحدة للتعاون مع لبنان

أبدى المنسق الخاص للأمم المتحدة في ​لبنان​ يان كوبيتش خلال لقائه رئيس ​الحكومة​ حسان دياب استعداد ​الامم المتحدة​ للتعاون مع لبنان. وقد جرى خلال اللقاء عرض مجمل الأوضاع المحلية.

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