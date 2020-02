هل المواجهة النهائية ستكون بين اليساري بيرني ساندرز وترامب؟

دبي - بواسطة محمد فارس يتصدر بيرني ساندرز سباق انتخابات الحزب الديمقراطي لاختيار مرشح الحزب لانتخابات الرئاسة في مواجهة الجمهوري دونالد ترامب، خاصة بعد فوزه هذا الأسبوع في ثاني انتخابات فرعية على مستوى الولايات. ولساندرز قاعدة شعبية كبيرة، لكن هل الحزب الديمقراطي، والولايات المتحدة بشكل عام، على استعداد لتقبل مثل هذا المرشح غير الاعتيادي؟

يحب بيرني ساندرز أن يطلق على حملته الانتخابية اسم "ثورة" رغم أنها تحولت مؤخراً إلى ما يشبه جولة موسيقية لفرقة روك.

ويبدو ساندرز، عضو مجلس الشيوخ عن ولاية فيرمونت خلال هذه التجمعات الانتخابية مثل أي من المعجبين بالفرق الموسيقية مثل "فامباير ويك إند" و"ذا ستروكس"، وكلتاهما قدمتا حفلات في التجمعات الانتخابية الخاصة بحملته مؤخرا.

ويقف الآلاف من مؤيدي ساندرز في ساحات التجمع ليهتفوا للمرشح ذو الـ 78 عاما والذي تشي لهجته بأصوله التي تعود لحي بروكلين في نيويورك.

بعد حوالي عام من التجمعات الانتخابية والاجتماعات والجلسات الحوارية وبناء القاعدة الشعبية، تبدأ حملة ساندرز الآن بسلسلة من النشاطات المتلاحقة في عشرات الولايات في مختلف أنحاد البلاد، وهو اختبار كبير لقدرات ساندرز الجسدية وهو الذي مر بأزمة قلبية قبل عدة أشهر.

وتقول أليثا شابيرو، التي سافرت من نيويورك إلى نيو هامبشر لدعم حملة ساندرز: "بيرني ساندرز هو المرشح الوحيد الذي منحني الثقة في إمكانية تحقيق تغييرات جذرية وجريئة، وليس فقط المطالبة بها".

وتابعت: "إذا تكاتف الناس، بإمكانهم انتزاع السلطة وإعادتها إلى الشعب".

وانتهى هذا المجهود بانقسام أصوات ولاية أيوا بين ساندرز والمرشح الديمقراطي، بيت بوتيجيج، العمدة السابق لبلدة ساوث بيند بولاية إنديانا، وإن كان ساندرز قد حقق تقدما بفارق بضعة آلاف من الأصوات.

وفي نيوهامبشر، تقدم ساندرز على بوتجيج بفارق ضئيل، وحصل الأثنان على عدد متساوٍ من أصوات ممثلي الحزب في الولاية.

لكن ذلك لم يمنع ساندرز من الاحتفال بنجاحه في الولايتين يوم الثلاثاء، وعبر عن تطلعه لمنافسة ترامب في نوفمبر/ تشرين الثاني القادم.

وقال في خطابه عقب الإعلان عن فوزه: "الفضل في فوزنا اليوم في نيوهامبشر، والأسبوع الماضي في أيوا، يرجع للعمل الجاد الذي قام به المتطوعون. وأقول إن انتصار اليوم هو بداية النهاية لدونالد ترامب".

وهلل الجمهور الذي احتشد في إحدى الصالات الرياضية بهتافات تصم الأذن وكأن هذا الحماس سيؤدي بمرشحهم المفضل إلى تحقيق مزيد من الانتصارات في الأيام المقبلة.

ويقول سكوت ساندفيك، مدرس موسيقى في بوسطن: "إن الأمر أشبه بتيار كهربائي. أعتقد أنها كانت حالة من الارتياح بعد مرحلة انتخابات شديدة المنافسة".

وإذا نجحت "ثورة" بيرني ساندرز - التي تعتبر غير متوافقة مع توجهات مؤسسة الحزب الديمقراطي بقدر ما هي مناهضة لترامب - فإن نيوهامبشر ستكون مهد ونقطة انطلاق هذه الثورة التي لا يزال أمامها طريق طويل.

محاولة أخرى للفوز

قبل أربع سنوات، حقق ساندرز فوزاً كبيراً في نيوهامبشر بعد نتائج متقاربة في أيوا. وكان هذه الفوز أكثر حسماً، إذ تفوق على منافسته هيلاري كلينتون بـ 20 نقطة، وهي التي كانت الشخصية الديمقراطية المفضلة للسباق الرئاسي.

لكن فوز ساندرز عام 2016 في نيوهامبشر كان قفزة في الفراغ. فقد تلا فوزه في الولاية ذات الأغلبية البيضاء خسارته بفارق ضئيل في نيفادا، وانهياره في كارولينا الجنوبية حيث تنتمي الأغلبية الديمقراطية لأصحاب البشرة السوداء.

ورغم ظهور عدة عوامل مشجعة لاحقاً، من بينها انتصارا ميتشغان وويسكنسون، إلا أن تفوق هيلاري كلينتون على ساندرز استمر طوال أشهر السباق الانتخابي. © Getty Images ساندرز وهيلاري كلينتون في نيوهامبشر - يوليو/تموز 2016

واليوم يعود ساندرز على أمل ألا يكرر التاريخ نفسه. يظهر أمام حشد أكبر ويبدو كأنه في موقف أفضل، في الوقت الذي يشتد فيه السباق في كل ولاية في أنحاء البلاد.

ولا توجد هذه المرة حملة كلينتون الشرسة في مواجهة ساندرز. فهذه المرة توجه إلى نيوهامبشر في مواجهة مجموعة من المرشحين الساعيين لتحقيق أي وجود ملموس على الأرض.

فالمرشح جو بايدن، الذي بدا متصدرا في 2019، خرج مضعضعاً بنتائج غير موفقة في أول مواجهتين. وإليزابيث وارين، التي تبدو المرشحة المفضلة للجناح الليبرالي من الحزب الديمقراطي، حلت بعد ساندرز مرتين، بدون مؤشر لتحقيق أي فوز.

أما الظهور المتكرر للمرشحين بوتيجيج وإيمي كلوبوتشر على أنهم معتدلو الحزب فيشي باستمرار انقسام الديمقراطيين الساعين للحفاظ على شكل الدولة الحالي حسب مفهوم الحزب الديمقراطي.

بوتيجيج لديه ما يكفي من المال، لكن سيرته الذاتية ضعيفة، وثمة شكوك في تقبله بين القاعدة الأكبر والأكثر تنوعا من أعضاء الحزب الديمقراطي. أما كلوبوشار فتعتمد على التغطية الإعلامية للتقدم الطفيف الذي حققته في نيوهامبشر لتعويض تخبط حملتها وافتقارها للتنظيم على مستوى البلاد.

من هو بيرني ساندرز؟

ويحقق ساندرز تقدما في استطلاعات الرأي على مستوى البلاد، في حين يتراجع بايدن. وهو يعتمد على بنية تنظيمية قائمة منذ 2015 في إدارة حملته الانتخابية، ولديه شبكة من المتطوعين والمتبرعين في أنحاء البلاد.

وبلغت التبرعات التي جمعتها حملته 25 مليون دولار خلال يناير/كانون الثاني ما يضمن ما يكفي من الموارد للمنافسة في كل ولاية في البرنامج الانتخابي لشهر مارس/ آذار.

كما حظي بدعم رسمي وغير رسمي من العديد من الرموز، مثل عضوة مجلس العموم البريطاني عن حزب العمال، ديان أبوت، ونجم يوتيوب جو روجان. ويوم الجمعة أعلن عمدة نيويورك، والمنافس على انتخابات العمودية 2020، بيل دي بلاسيو، دعمه لساندرز.

وحتى هذه اللحظة، يتصدر بيرني ساندرز السباق لكنه لا يزال بعيدا عن تحقيق فوز ساحق، لكن طريقه يبدو الأسهل مقاربنة بمنافسيه.

وهو تقريبا ما قاله ساندرز يوم الثلاثاء فقد أوضح: "سبب ثقتي في الفوز هو لأنه لدينا قاعدة شعبية غير مسبوقة، تضم الملايين من الناس، وتمتد بين ساحلي البلاد. والسبب في فوزنا هو أن حراكنا خليط غير مسبوق من مختلف الأعمار والأعراق".

كما أن التاريخ يقف في صف ساندرز، فتحقيق فوز في أيوا ذات الكتلة الانتخابية الكبرى يعني أنه سيحذو حذو آل غور عام 2000، وجون كيري عام 2004، اللذان انتهى بهما الحال لخوض الانتخابات الرئاسية، وكانا المرشحان الوحيدان من غير شاغلي منصب الرئيس اللذين فازا بأصوات نيوهامبشر. وفي الواقع، لم يحدث أبدا أن ترشح للانتخابات الأمريكية أي شخص لم يكن الأول أم الثاني من حيث عدد الأصوات التي حصدها في نيوهامبشر.

ويقول توماس أماديو، من نيوهامبشر: "أعتقد أن الناس في الولايات المتحدة سيلتفون حول رسالة ساندرز الداعمة للكادحين في البلاد" وهو ما عكس حماس الكثيرين في نيوهامبشر.

وتابع: "كلماته تلقى صدى لدى الناس من جميع الأعمار".

يأمل أنصار ساندرز أن يحقق الأخير الأمل المنشود، لكن كتلة كبيرة من المعتدلين ومؤيدي الشكل المؤسسي للحزب الديمقراطي يخشون حدوث الأسوأ.

في مواجهة النيران

يوم الجمعة الماضي، في غرفة الاستعداد قبل المناظرة بين المرشحين الديمقراطيين، علم كبير مستشاري حملة ساندرز، جيف ويفر، بما يحاك لمرشحه، إذ أن المؤسسة الديمقراطية كانت تستعد لمنافسة ساندرز الذي تراه مخرباً ودخيلاً على مؤسسة الحزب.

وقال ويفر عن ساندرز: "هو دائما هدف للطعن من الخلف. لن يتوقفوا عن محاولاتهم حتى يُهزموا. ونحن على استعداد (لمواجهة) ذلك".

وفي ولاية أيوا، كان ساندرز محل دعاية سلبية من اليمين واليسار على حد سواء. فمجموعة "نادي النمو" المحافظة أذاعت مقطعا تليفزيونيا وصفت فيه ساندرز بأنه متطرف، وأنا صحته موضع شك بعد تعرضه لأزمة قلبية الخريف الماضي.

كما أذاعت مجموعة من الديمقراطيين المؤيدين لإسرائيل إعلانا أظهرت فيه ساندرز على أنه غير قادر على هزيمة ترامب.

وقال ساندرز ردا على ذلك: "ليس سراً أن حملتنا تتعرض لحملة من الهجمات من المؤسسة السياسية ومصالح أصحاب الأموال الذين يديرون حملة إعلامية سلبية عنا في أيوا. طبقة أصحاب المليارات يشعرون بالقلق، وهم محقون في ذلك".

وقد يكون أسلوبه في المواجهة السياسية مع خصومه مجدياً.

ففي عام 2016، بعدما بدأت مؤسسة الحزب الجمهوري إدراك الخطر الذي يجلبه ترشيح ترامب، بدأ مخضرموها، ومن بينهم ميت رومني مرشح الحزب في انتخابات الرئاسة عام 2012، بالتحدث عن مخاوفهم. إلا أن هجومهم عزّز موقف ترامب، الذي وسف مساعي خصومه بالمحاولة الأخيرة من "المستنقع" لإيقافه.

ويقول كالب غيتس، أحد مؤيدي ساندرز من ولاية أيوا الذي انضم للحملة في أحد التجمعات التطوعية في الولاية، إن المؤسسة السياسية "لم تأخذ ساندرز أبدا على محمل الجد، والآن أدركوا أن عليهم تغيير موقفهم فلجأوا إلى النيل منه".

وتابع: "أعتقد أن هذا (الهجوم) سيزيد من شعبيته، خاصة لدى غير الناشطين سياسياً".

وفي نيوهامبشر، شن بايدن وبوتيجيج هجوما مباشرا على ساندرز، وحذرا من أنه شديد التطرف ليكون مرشح الحزب، وأن أفكاره شديدة التمرد.

واتهم بوتيجيج ساندرز بأنه "يثير الانقسام بين الناس بتبني سياسة التطرف الشديد وما عدا ذلك لا يراه تغييرا. السياسة التي تقول إما أنت معي أو ضدي".

الوعود الانتخابية الأبرز لحملة ساندرزالبطاقة غير المتوقعة

ويواجه ساندرز التهمة التقليدية التي يتبادلها المتنافسون في السباق الانتخابي وهي أنه "غير قابل للانتخاب" لأنه يعتبر نفسه اشتراكياً ديمقراطياً.

وأظهر استطلاع للرأي جرى مؤخرا أن أكثر من نصف الأمريكيين لن يصوتوا لرئيس "اشتراكي". ودائما ما يعد ترامب مؤيديه في التجمعات الانتخابية أن "أمريكا لن تكون أمة اشتراكية أبداً".

ويمكن تلخيص الروؤية "الاعتيادية" لتشرح ساندرز في تغريدة لمحلل الانتخابات شون تريند، قال فيها:

"بيرني ساندرز لاعب جديد على الساحة. يمكن أن يفوز بفارق عشرة أصوات، أو يخسر بفارق عشرين صوتاً".

Sanders is a complete wildcard. He could win by 10 or lose by 20.