شكرا لقرائتكم خبر عن "الحرية المصرى" يعقد ندوة لشباب الجامعات حول الاستحقاقات الانتخابية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نظمت أمانة شباب القاهرة، بحزب الحرية المصرى، برئاسة الدكتور صلاح حسب الله، لقاء حوارى حول الاستحقاقات الانتخابية القادمة لشباب الجامعات، وتحديات الشباب ونظرته للمستقبل، والبحث عن آليات تطوير العمل السياسى، والمشكلات التى تواجههم داخل الجامعات والعمل على إيجاد حلول لها.

وترأس الندوة الدكتور صلاح حسب الله، رئيس حزب الحرية المصرى، والمتحدث الرسمى باسم مجلس النواب، مشددا على أهمية تأهيل وتدريب الشباب للمشاركة فى الاستحقاقات الانتخابية المقبلة سواء البرلمانية أو المحليات.

وأكد حسب الله، على أنه يدعم تمكين الشباب بكل قوة ولكن مرحلة التأهيل يجب أن تكون قبل التمكين، وهو ما يتطلب قيام الشباب بتدريب وتطوير أنفسهم للاندماج فى سوق العمل السياسى، مشيرا إلى أنه يجب الارتقاء بالذوق العام، وأن "أغانى المهرجانات' تصدر صور سيئة عن الشباب، ويجب التصدى لها.

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فيما قال عبد العزيز سمير، أمين شباب القاهرة، أن اللقاء يأتى فى إطار التواصل المستمر مع الشباب فى كافة المجالات والاستماع لهم وعقد لقاءات وحلقات نقاشية مع الشباب بصورة مستمرة، والبحث عن حل لمشكلاتهم.

وأشار سمير، إلى أن الشباب هم أساس المجتمع لذلك يجب الاهتمام وتوفير كافة الإمكانيات وإزالة العقبات والدفع بهم فى الاستحقاقات الانتخابية المقبلة.

وشارك فى الندوة عددا من شباب مختلف الجامعات على مستوى القاهرة، منها جامعة حلوان وعين شمس القاهرة وجامعة 6 أكتوبر، وأشاد هؤلاء الشباب بجهود حزب الحرية فى توعية الشباب، مؤكدين أنه سيتم عقد ندوات أخرى تكميلية لهذه الندوة.

جاء ذلك بحضور كلا من سهير عبد السلام عميد كلية الآداب بجامعة حلوان، وعبد العزيز سمير أمين شباب القاهرة، واللواء أحمد العزازى أمين عام القاهرة.