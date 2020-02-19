شكرا لقرائتكم خبر عن طلب إحاطة بالبرلمان لمواجهة ظاهرة فوضى العمالة فى الصيدليات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تقدم النائب أيمن أبو العلا، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المصريين الأحرار، عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، بطلب إحاطة لرئيس مجلس الوزراء، ووزيرة الصحة، بشأن استمرار فوضي العمالة بالصيدليات وضعف الرقابة عليها من الجهات المعنية.

وقال النائب أيمن أبو العلا، في طلب الإحاطة، إنه لا يخفي علي أحد الجهود الحكومية الصادقة نحو النهوض بالمنظومة الصحية في مصر، والتغلب علي إشكالياتها بمستهدفات حقيقة نحو الحفاظ علي صحة المواطنين، ولكن عدم الإيمان بالمسؤولية والتقصير الممنهج والمتعمد والاستسهال في أداء العمل، من جانب البعض يشوه هذه التحركات ويلصق بها سلبيات كبيرة.

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وأكد أبو العلا أن فوضي العمل بالصيدليات إحدي هذه السلبيات التي تشوه أي جهود نحو النهوض بالمنظومة الصحية، بداية من فوضي شراء أسماء خريجي الصيادلة بالباطن، ومن ثم فتح صيدليات بأسمائهم لحصولهم علي مقابل مادي والشروع في تسكين عمالة بهذه الصيدليات غير مؤهلة لا من ناحية الخبرة ولا الدراسة، ويتولون صرف الروشتات، وهو الأمر الذي يترتب عليه الكثير من الكوارث وضرر للمواطنين وتعرض حياتهم للخطر، وشهدت الفترات الماضية الكثير من الحالات التي تتوفي نتيجة العلاج الخطأ.

ولفت عضو مجلس النواب إلي أن تفعيل الدور الرقابي فى منتهي الأهمية لمواجهة هذه الظاهرة السلبية، والمنتشرة في مختلف المحافظات وخاصة بالأرياف والصعيد، ويتعامل البعض مع هؤلاء العاملين بالصيدليات وكأنهم أطباء، مما يضاعف الإشكالية والتداعيات، وبالتالي يقوم بتشخيص الحالة، ما يجعل هناك عوار كبير في صرف الدواء دون روشتة طبية، مما تكون نتائجه السلبية أكبر وأكبر، ومن ثم صيدليات مصر في حاجة حقيقة لتفعيل الدور الرقابي للأجهزة المعنية لمواجهة فوضي العاملين بها وتداعيات وجودهم علي صحة المصريين.