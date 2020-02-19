شكرا لقرائتكم خبر عن طلاب "إعلام" جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا يفوزون بالمركز الأول في "مهرجان الشروق" لمشروعات الأفلام الروائية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حقق طلاب كلية الإعلام بجامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا انجازاً جديداً على مستوى كليات الاعلام بفوزهم بالمركز الأول فى مهرجان الشروق لمشروعات التخرج للأفلام الروائية فى دورته الخامسة وذلك في اطار منظومة التأهيل والتدريب الإعلامى التى تقوم بها الجامعة تحت رعاية خالد الطوخى رئيس مجلس الأمناء للارتقاء بالمهارات الطلابية .

صرح بذلك الدكتور محمد حسن العزازى رئيس الحامعة وأضاف أن الفيلم الفائز بالمركز الأول في مهرجان الشروق لإبداع الشباب هو الفيلم الروائي «Vitiligo» وهو مشروع تخرج طلابي من نوعية الأفلام الروائية القصيرة.

وقال الدكتور هشام عطية عميد كلية الاعلام بجامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا أن هذا المشروع قام به فريق متميز من طلاب الكلية جسدوا خلاله فكرتهم واهتمامهم بقضايا انسانية ومجتمعية حرصوا على تقديمها فنيا ودراميا بشكل راقى ومتميز تحت اشراف المخرج الكبير سامح الشوادى.

وأشار الى أن هذا هو العام الثانى على التوالى الذى يحقق فيه طلاب كلية الاعلام المركز الاول ويتفوقوا على جميع كليات الإعلام المشاركة فى المهرجان الذى تنافس فيه طلاب من ٣٨ جامعة مصرية الى جانب عدة جامعات من دول شرق آسيا. فقد فازت الكلية بالمركز الأول أيضا فى مهرجان الشروق للعام الماضي عن فيلم «اوتيزم» الذي تناول دراما إنسانية لمريض التوحد.

وأوضح سامح الشوادى المشرف على مشروع التخرج أن الهدف من الفيلم هو السعي لتغيير نظرة المجتمع لمرضى البهاق وذلك من خلال دراما إنسانية مبدعة حول فتلة تعمل في مجال «الميك اب ارتست» تعرضت للإصابة بالمرض وعانت من رفض ممن حولها لاصابتها بمرض البهاق لكنها قاومت هذه النظرة السلبية بشخصيتها المبدعة وثقتها في نفسها.

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ومن جانبها أوضحت الدكتورة غادة رشدي وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع أن المجموعة صاحبة فريق عمل المشروع تبنت حملة للتعريف بالمرض وكيفية تعامل المحيطين به مع المريض من خلال السوشيال ميديا. وقالت أن الفيلم فكرة وتمثيل وتصوير ومونتاج وإخراج طلبة الكلية

جدير بالذكر أن لجنة التحكيم للمهرجان تم تشكيلها من كبار مخرجي الدراما المصرية المخرج أحمد صقر والمخرج مجدى أبو عميرة ونخبة إعلامية، أشادوا بفيلم Vitiligo ودور كلية الاعلام جامعه مصر للعلوم والتكنولوجيا فى دعم افكار المشروعات المرتبطة بجوانب اجتماعيه وإنسانية.



















