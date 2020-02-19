بالأسماء.. إصابة 5 أشخاص في حادثين متفرقين بقنا

محمد اسماعيل - القاهرة - قنا-عبدالرحمن القرشي:
أصيب 5 أشخاص، اليوم الأربعاء، في حادثين متفرقين، بمدينة قنا، ونقلت سيارات الإسعاف المصابين إلى المستشفيات لتلقي العلاج اللازم، وجاري العرض على النيابة.
تلقى اللواء شريف عبدالحميد، مدير أمن قنا، إخطارًا من مركز شرطة قنا، بإصابة محمد محمود عبدالغفار، 17 عامًا، وحميدة حسني عبدالحميد، 32عامًا، وشقيقها أشرف حسني عبدالحميد، 12 عامًا، في حادث انقلاب تروسيكل على طريق أولاد عمرو بالخط السريع، وجرى نقلهم إلى مستشفى قنا العام.
فيما تلقت الأجهزة الأمنية بلاغًا بإصابة أحمد عاشور محمد، 48عامًا، بكسر في الركبة الأيمن، ومحمد عباس حسن، 40 عامًا، في حادث تصادم بين سيارة ودراجة نارية، أمام سنترال قنا، وجرى نقلهم إلى مستشفى قنا العام.
حررت المحاضر اللازمة، وأخطرت النيابة لتولي التحقيقات.
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