رئيس جامعة المنيا يلتقي وفد الجامعة الأمريكية لـ"مراكز التطوير المهني"

محمد اسماعيل - القاهرة - المنيا– محمد النادي:

استقبل الدكتور مصطفى عبدالنبي، رئيس جامعة المنيا، وفد الجامعة الأمريكية للمراكز الجامعية للتطوير المهني، اليوم الأربعاء؛ لعرض تقرير عن إنجازات المركز الجامعي للتطوير المهني بجامعة المنيا، خلال الفترة من يوليو 2018 وحتى فبراير 2020.

وقدّم "عبدالنبي"، للوفد الذي ضم كل من مها فخري المدير التنفيذي للمراكز الجامعية للتطوير المهني، ومينا يوسف مدير المشروع بقطاع المنيا وبني سويف، مجموعة من المقترحات الجديدة التي تُعزز دور المركز في تنمية المهارات الوظيفية للطلاب والخريجين، وتقديم خدمات التوجيه المهني، من خلال توفير مجموعة متكاملة من الخدمات التدريبية في مجالات الإدارة المهنية وريادة الأعمال، وزيادة قدرة الخريجين على التنافسية في سوق العمل.

وقال رئيس الجامعة، إن التقرير تضمن توصيات مُقترحة لبرامج تدريبية جديدة خاصة بالتسويق والدعايا، والصحة والسلامة، وتصور لآليات الاتصال بالمجتمع المدني، وخلق روابط بين رجال وأصحاب الأعمال؛ للتعرف على المتطلبات التي يحتاجها سوق العمل، والمواصفات التي يجب توافرها في الخريج، والتي يحرص المركز على أن يتميز بها الحاصلون على خدماته.