تايلاند: خط ساخن لشكاوى الجنود في أعقاب إطلاق نار جماعي

محمد اسماعيل - القاهرة - بانكوك (د ب أ):

أعلن الجيش في تايلاند اليوم الأربعاء أنه يمكن للجنود الذين يشعرون بالغضب جراء سوء استخدام السلطة من قبل رؤسائهم تقديم شكاواهم في مركز جديد لتلقي الشكاوى، في خطوة تهدف إلى معالجة مشكلة يُعتقد أنها أدت إلى واحدة من أعنف عمليات إطلاق النار الجماعي في البلاد.

وقال نائب قائد الجيش الجنرال ناتابول ناكبانيتش اليوم: "فتح قائد الجيش خطا مباشرا لتقديم الشكاوى".

ويأتي تدشين مركز الاتصال الذي تم الإعلان عنه حديثا والذي يعمل على مدار الساعة، بعد مرور ما يزيد قليلا عن أسبوع على دخول جندي تملكته حالة هياج وأطلق النار مما أسفر عن مقتل 29 شخصا وإصابة 58 آخرين، قبل أن يقتله أحد رجال الشرطة.

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وبدأ الجندي إطلاق النار باستهداف قائده وحراسه، وتردد أن ذلك جاء انتقاما بسبب حجب جزء من المال عنه في إطار صفقة بيع منزل.

ويمكن للجنود الآن الإبلاغ عن الظلم الذي يتعرضون له في الجيش من خلال الاتصال بالخط الساخن الجديد، والذي يحمل شعار "كل قضية سرية، كل قضية تصل إلى قائد الجيش".

وذكر ناتابول إن الخط الساخن يتطلب من الجنود الكشف عن هويتهم للشخص الذي يتلقى الشكوى من الاسم والوحدة قبل ختم الشكوى وإرسالها مباشرة إلى قائد الجيش.

وقال إنه يمكن" الوثوق بمركز الاتصال في الحفاظ على سرية كل شيء"، مضيفا أنه "ليس مجرد وسيلة للتحايل كما قالت بعض الأطراف السياسية".