بالصور.. أمطار ورياح على مدن وقرى الغربية

محمد اسماعيل - القاهرة - الغربية-مروة شاهين:
تعرضت محافظة الغربية اليوم الأربعاء، لهطول أمطارًا غزيرة على مراكز "بسيون وطنطا وكفر الزيات والمحلة"، مصحوبة برياح متوسطة، ما أدي إلى غرق الشوارع بالمياه، وإعاقة حركة المرور والمارة.
كان الدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية، أصدر توجيهاته برفع حالة الطوارئ في مختلف القطاعات من إدارات "الحماية المدنية، والكهرباء، ومياه الشرب والصرف الصحي، والصحة".
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