بعد اكتمال الحجر الصحي.. بدء إجلاء ركاب "أميرة الماس" الموبوءة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- رنا أسامة:

بدأت، الأربعاء، عمليات إجلاء أكثر من 3 آلاف شخص عالقين على متن السفينة السياحية "أميرة الماس" أو "داياموند برينسيس Diamond Princess" الخاضعة للحجر الصحي في ميناء يوكوهاما منذ أسبوعين، بسبب فيروس كورونا الجديد الذي طال عشرات من جنسيات مُختلفة على متنها.

ووفق وزير الصحة والعمل والرفاهية الياباني كاتسونوبو كاتو، تم جمع عينات من كافة الركاب وأفراد الطاقم المتبقين على متن السفينة التي ضربها الفيروس القاتل، على أن تنتهي إجراءات نزولهم يوم الجمعة.

وسيُسمح لأي شخص على متن السفينة الموبوءة تثبت عدم إصابته بالفيروس، وفقا لآخر عينة، بمغادرة "أميرة الماس" دون أي شروط أخرى، فيما سيجري نقل المصابين إلى المستشفى.

وذكرت وكالة "كيودو" اليابانية للأنباء أنه تم إنزال 500 شخص من كبار السن الذين ثبت عدم إصابتهم بالفيروس، من أصل 3700 شخص (رُكاب وأفراد الطاقم) من 56 دولة منطقة، تحملهم سفينة الرحلات السياحية المملوكة لشركة "كارنيفال كورب" البريطانية-الأمريكية للملاحة.

وقال رجل في السبعينات من عمره: "أشعر بالارتياح لأني سأغادر السفينة أخيرًا"، مُضيفًا: "أريد أن أعود إلى المنزل وأستريح".

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وأجلت الولايات المتحدة بالفِعل 14 من أصل قُرابة 400 من مواطنيها على متن السفينة. ويُتوقع أن تستغرق عملية إنزال الركاب نحو 3 أيام.

وارتفع عدد الإصابات على متن السفينة بمقدار 88 حالة أمس الثلاثاء، ليصل إجمالي عدد الإصابات إلى 542، وذلك منذ اكتشاف أول حالة في وقت سابق الشهر الماضي لراكب من هونج كونج، لتخضع بعدها السفينة لحجر صحي مدته أسبوعين منذ 3 فبراير.

وطار الراكب (80 عامًا) إلى طوكيو في منتصف يناير الماضي واستقل السفينة في 20 من الشهر نفسه. ونزل من السفينة بعد 5 أيام وتوجه إلى المستشفى بعد 6 أيام من مغادرته السفينة.

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