أعلنت الداخلية العراقية، اعتقال 5 عناصر من تنظيم داعش الإرهابي في عملية أمنية بمحافظة نينوى، وفقًا لوكالة أنباء الشرق الأوسط.
أن قوات أمنية مشتركة تمكنت بناءً على معلومات استخبارية دقيقة من القبض على 5 عناصر من داعش أحدهم يدعى "أبو قندهار" كان يعمل فيما يسمى بالدوريات والحواجز للتنظيم، فيما عمل بقية العناصر بصفة مقاتل فيما يسمى بديوان الجند خلال فترة سيطرة التنظيم على مدينة الموصل.
وأوضحت الوزارة في بيان أوردته قناة السومرية نيوز العراقية اليوم الأربعاء
وأشارت إلى أنه تم القبض عليهم في مناطق وأحياء (القدس - الانتصار - الوحدة ) شمال مدينة الموصل.
كانت هذه تفاصيل خبر الداخلية العراقية: اعتقال 5 عناصر من داعش في عملية أمنية بنينوى لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.