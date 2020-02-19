أدانت دولة الإمارات بشدة الهجوم الإرهابي الذي استهدف كنيسة في شمال غرب بوركينا فاسو، وأسفر عن سقوط عدد من القتلى المدنيين وجرح آخرين ، وفقًالوكالة أنباء الشرق الأوسط.
تستنكر هذه الأعمال الإجرامية، وترفض جميع أشكال العنف والإرهاب الذي يستهدف زعزعة الأمن والاستقرار ويتنافى مع القيم والمبادئ الدينية والإنسانية.
وأوضحت وزارة الخارجية والتعاون الدولي في بيان أوردته وكالة الأنباء الإماراتية اليوم الأربعاء أن الإمارات
وأعربت الوزارة عن خالص تعازيها ومواساتها لأهالي وذوي الضحايا، متمنية الشفاء العاجل لجميع المصابين.
كانت هذه تفاصيل خبر الإمارات تدين بشدة الهجوم الإرهابي على كنيسة غربي بوركينا فاسو لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.