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الإمارات تدين بشدة الهجوم الإرهابي على كنيسة غربي بوركينا فاسو

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أدانت دولة الإمارات بشدة الهجوم الإرهابي الذي استهدف كنيسة في شمال غرب بوركينا فاسو، وأسفر عن سقوط عدد من القتلى المدنيين وجرح آخرين ، وفقًا

لوكالة أنباء الشرق الأوسط.


وأوضحت وزارة الخارجية والتعاون الدولي في بيان أوردته وكالة الأنباء الإماراتية اليوم الأربعاء أن الإمارات

تستنكر هذه الأعمال الإجرامية، وترفض جميع أشكال العنف والإرهاب الذي يستهدف زعزعة الأمن والاستقرار ويتنافى مع القيم والمبادئ الدينية والإنسانية.


وأعربت الوزارة عن خالص تعازيها ومواساتها لأهالي وذوي الضحايا، متمنية الشفاء العاجل لجميع المصابين.
 

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