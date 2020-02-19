الصحة العالمية: عدد الإصابات بفيروس كورونا وصل لـ73 ألف حالة

أكد الدكتور أحمد المنظري المدير الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية لشرق المتوسط أن الإصابات بفيروس كورونا (كوفيد19 ) حول العالم وصل إلى 73 الف حالة بما في ذلك الحالات الموجودة في الصين، وفقًا لوكالة أنباء الشرقالأوسط.
وأضاف المنظري خلال مؤتمر صحفي حول أحدث المستجدات بشأن فيروس كورونا المستجد اليوم ، أنه منذ 3 أسابيع تم الإبلاغ عن أولى حالات الإصابة في إقليمشرق المتوسط والآن بلغ إجمالي الحالات 10 حالات في دولتين.
وأوضح أن 99% من حالات الإصابة موجودة في الصين و هي المصدر المرجح لحالات الإصابة الوافدة مع الأخذ في الاعتبار رحلات السفر المتعددة و الروابط التجارية مع الصين ويحدث انتقال العدوى إلى الإقليم في مرحلة مبكرة .
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