بكين ترفض قيودا أمريكية جديدة ضد وسائل إعلامها وتتوعد بالرد

رفضت الصين اليوم الإجراءات التقييدية الأمريكية الجديدة ضد كبريات وسائل إعلامها، وأعلنت أنها تعارض بشدة هذه القواعد التي فرضتها واشنطن على 5 كيانات إعلامية، وفقًا لموقع روسيا اليوم.

وحذرت بكين من أنها تحتفظ بحق الرد على القيود التي فرضتها الإدارة الأمريكية على هذه الوسائل الإعلامية العملاقة، بحجة دعمها من قبل

الحكومة الصينية والحزب الشيوعي الحاكم.

وأدلى قنغ شوانغ المتحدث باسم وزارة الخارجية بهذه التصريحات في إفادة يومية.

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وشنت واشنطن حملة ضد وسائل الإعلام الصينية الرسمية، وأعلنت أنها ستعاملها كبعثات دبلوماسية أجنبية، بما يتيح لها تشديد قواعد

عملها، واتهمت هذه المؤسسات بممارسة الدعاية لبكين.

وقالت الخارجية الأمريكية الثلاثاء، إن 5 وسائل إعلام صينية حكومية، في مقدمها وكالة الصين الجديدة "شينخوا"، وشبكة التلفزيون العالمية الصينية "سي جي تي أن"، باتت بموجب الإجراءات الجديدة بحاجة إلى موافقة مسبقة من الوزارة لشراء أي عقار في الولايات المتحدة، كما باتت ملزمة بتقديم قوائم بجميع الموظفين العاملين لديها، بمن فيهم المواطنون الأمريكيون.