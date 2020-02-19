الكرملين: موسكو لم تعد راضية عن تنفيذ اتفاقيات "سوتشي" بعد هجوم إدلب

أكد المتحدث الصحفي باسم الرئاسة الروسية الكرملين دميتري بيسكوف أن بلاده لم تعد راضية عن تنفيذ اتفاقيات سوتشي مع تركيا حول سوريا بعد هجوم المسلحين في إدلب، وفقًا لوكالة أنباء الشرق الأوسط.
مضيفا: " لقد توقفنا تماما عن هذا الرضا بعد الأعمال الهجومية، التي شنها المسلحون والجماعات الإرهابية ضد القوات المسلحة السورية والمنشآت العسكرية الروسية في إدلب، وبهذا انتهى رضانا".
وقال بيسكوف - في تصريح صحفي اليوم الأربعاء -:" لقد شعرنا بالرضا عن الاتفاقات، التي تم التوصل إليها قبل أكثر من عام في سوتشي، وهذا الرضا كان متبادلًا"..
حال الضرورة يمكن ترتيب هذا الاتصال خلال ساعات، حيث أن الرئيسين على اتصال وثيق".
وتابع :" من غير المخطط إجراء اتصال هاتفي بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيره التركي رجب طيب اردوغان، ولكن في
وأكد المتحدث الصحفي للرئاسة الروسية أن بلاده عازمة على استمرار التواصل مع تركيا، لمنع مزيد من التصعيد في إدلب، لافتا إلى أن الأعمال القتالية للقوات التركية ضد الجيش السوري تعتبر أسوأ سيناريو.
يُذكر أن الرئيس التركي أعرب في وقت سابق من اليوم عن عدم رضا بلاده عن المحادثات التي جرت مع روسيا بشأن إدلب السورية، محذرا من استعداد أنقرة لبدء عملية عسكرية في إدلب.
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