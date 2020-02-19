تايوان: ارتفاع الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا إلى 23 حالة

أعلنت وزارة الصحة والرعاية الاجتماعية التايوانية، ارتفاع عدد الإصابات المؤكدة بفيروس (كورونا) المستجد في البلاد إلى 23 حالة، وذلك عقب تسجيل حالة إصابة جديدة، وفقًا لوكالة أنباء الشرق الأوسط.
سي إن إن الأمريكية اليوم الأربعاء أن حالة الإصابة لسيدة تبلغ من العمر 60 عامًا وهي شقيقة الرجل الذي توفي جراء إصابته بالفيروس الأحد الماضي في البلاد، مشيرة إلى أنها تعد خامس شخص يصاب بفيروس كورونا من العائلة ذاتها.
وأوضحت الوزارة - في بيان أوردته شبكة
يُشار إلى أن فيروس (كورونا) يمكن أن يصيب الحيوانات والبشر، ويسبب مجموعة من الأمراض التي تتراوح بين نزلات البرد الشائعة وأخرى شديدة مثل تلك الناجمة عن المتلازمة التنفسية الحادة (سارس) ومتلازمة الشرق الأوسط التنفسية (ميرس).
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