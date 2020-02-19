الرئيس الأمريكي: نأمل في إبرام اتفاق سلام مع طالبان

أعرب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن أمله أن تبرم بلاده اتفاق سلام مع حركة (طالبان) الأفغانية والتوصل إلى سلام دائم مع الأطراف الداخلية الأفغانية، وفقًا لوكالة أنباء الشرق الأوسط.



وقال ترامب - وفقا لوكالة أنباء باجفاك الأفغانية، اليوم الأربعاء : "نتفاوض مع طالبان، سنرى ما سيحدث، هناك فرصة لإبرام صفقة سلام".



وفي السياق ذاته، عقد الرئيس الأفغاني أشرف عبد الغني، أمس الأول، اجتماعا تشاوريا ثانيًا مع المسؤولين العسكريين والقادة حول اتفاق سلام محتمل، حيث تشير التوقعات إلى أن الولايات المتحدة وحركة (طالبان) تقتربان من إعلان اتفاق في غضون أيام، قد يمهد الطريق لمحادثات سلام

بين الأطراف الأفغانية المختلفة، وبالتالي انسحاب القوات الأمريكية من البلاد.



وأكد الرئيس الأفغاني أشرف غني أن بلاده مستعدة للانسحاب الجزئي للقوات الأمريكية، حيث أن انسحاب حوالي 4000 جندي أمريكي لن يؤثر على الوضع في أفغانستان.



يذكر أن هناك نحو 13 ألف جندي أمريكي منتشر حاليا بأفغانستان، وينفذون عمليات مكافحة للإرهاب، وتدريب الجنود الأفغان، وتقديم الاستشارة الفنية للقوات الأفغانية في حربها ضد حركة طالبان.

