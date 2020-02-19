بعد تهديد إردوغان .. الكرملين يحذر أنقرة من أي هجوم ضد القوات السورية

حذر الكرملين أنقرة من أي هجوم على قوات النظام السوري، وذلك بعد أن هدد الرئيس التركي رجب طيب إردوغان، اليوم، بالقيام بإطلاق هجوم عسكري "وشيك" في إدلب شمال غرب سوريا حيث جرت مواجهات في الأسابيع الماضية بين قوات أنقرة وقوات النظام السوري. وطالب إردوغان في خطاب ألقاه في أنقرة، مرة جديدة النظام السوري بالانسحاب من بعض المواقع في إدلب بحلول نهاية الشهر الحالي قائلا "هذا آخر تحذيراتنا. بات شن عملية في إدلب وشيكاً".



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