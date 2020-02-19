شاهد.. قتلى بتصادم طائرتين في أستراليا

أعلنت الشرطة الأسترالية، اليوم الأربعاء، مقتل 4 أشخاص، بتصادم طائرتين صغيرتين في ولاية فيكتوريا البلاد.

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وفي بيان للشرطة الأسترالية، قالت فيه: "هناك ما يوحي بأن الطائرتين تصادمتا في الجو قبل تحطمهما وكان على متن كل منهما شخصان، ولقي جميعهم حتفهم في موقع الحادث، ولم يتم بعد التعرف على هوياتهم".

وأضاف الشرطة، أن رجال طوارئ يعملون في موقع الكارثة، وأن تحقيقا فتح لمعرفة ملابسات الحادث، نقلًا عن موقع قناة روسيا اليوم.