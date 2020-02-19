كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الصين تعالج سوء استخدام أموال كورونا من قبل الحكومات المحلية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت وزارة المالية الصينية، اليوم الأربعاء، أنها ستتعامل مع أي سوء استخدام من جانب الحكومات المحلية للأموال الخاصة التي تهدف إلى دفع تكاليف مكافحة فيروس كورونا.

وقالت الوزارة، إنها ستحقق وتعاقب على المخالفات بما في ذلك اختلاس أو تخصيص الأموال التي تخصصها الحكومة المركزية، حسبما أوردت وكالة "رويترز" للأنباء".

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وقد أعلنت السلطات الصينية، اليوم الأربعاء، تجاوز حصيلة الوفيات بسبب فيروس كورونا المستجد لـ2000 حالة، بعد أن حصد المرض الوبائي عددًا آخر من الأرواح.

وأفادت وكالة "فرانس برس"، أن عدد وفيات كورونا وصل إلى 2004 أشخاص، بينما وصل عدد المصابين إلى 74 ألفا و185 حالة، بعد أن سجلت مقاطعة هوبي، 132 حالة وفاة خلال الـ24 ساعة الماضية، كما سجلت المقاطعة 1،693 إصابة جديدة بالعدوى

في غضون ذلك، بلغ عدد المصابين بفيروس كورونا خارج الصين نحو 900 شخص يتوزعون على نحو 30 دولة، توفي 5 منهم.