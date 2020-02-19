كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أهم وآخر الأخبار العالمية والعربية العاجلة لهذا اليوم الأربعاء والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

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أخبار عاجلة الآن || "كورونا" يحصد أرواح 185 شخصًا

أعلنت السلطات الصينية، اليوم الأربعاء، تجاوز حصيلة الوفيات بسبب فيروس كورونا المستجد لـ2000 حالة، بعد أن حصد المرض الوبائي عددًا آخر من الأرواح. Advertisements آخر الأخبار العاجلة في العالم || واشنطن تستعد لصفقة تجارية كبيرة مع الهند

قال الرئيس دونالد ترامب إن الولايات المتحدة والهند تعملان على التوصل إلى اتفاق تجاري كبير، لكنه لم يكن متأكدًا مما إذا كان سيتم الانتهاء منه قبل الانتخابات الرئاسية الأمريكية في نوفمبر، وفقا لما أوردته وكالة "رويترز". أخبار عالمية عاجلة اليوم || الرئيس الفرنسي يهاجم تركيا

هاجم الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، اليوم الأربعاء، السلطات التركية، لدعم وتدريب الأئمة المتطرفين.

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