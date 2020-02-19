كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "رويترز": تراجع الصادرات الألمانية إلى بريطانيا في الفترة التي سبقت البريكست والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تراجعت الصادرات الألمانية لبريطانيا للعام الرابع على التوالي في عام 2019، وفقا لبيانات المكتب الإحصائي التي أطلعت عليها رويترز، حيث أدى الجنيه الضعيف إلى تراجع الطلب وعدم اليقين بشأن اللوائح التجارية بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، مما أدى إلى تعطيل سلاسل التوريد الحالية.

انخفضت الصادرات إلى خامس أكبر عميل في ألمانيا بنسبة 4.2٪ إلى 78.7 مليار يورو (85.00 مليار دولار)، وهو أدنى مستوى لها منذ عام 2013، ،حتى مع ارتفاع إجمالي الصادرات الألمانية بنسبة 0.8 ٪ على أساس سنوي ليصل إلى مستوى قياسي. وفقًا لوكالة رويترز.

وقال مارتن برامل، الخبير التجاري بمعهد إيفو للأبحاث "السبب الرئيسي هو استمرار عدم اليقين بشأن العلاقة التجارية بعد عام 2020، عندما انتهت المرحلة الانتقالية".

وغادرت بريطانيا الاتحاد الأوروبي في نهاية يناير ولديها حتى السنة من السنة للتوصل إلى صفقة تجارية عارية لتحل محل التدفق الحر الكامل للسلع والخدمات التي تتمتع بها بريطانيا حتى الآن كعضو في الإتحاد الأوروبي.

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من المتوقع أن تؤدي العلاقة التجارية المستقبلية إلى تعطيل العديد من سلاسل التوريد المعقدة عبر الحدود التي تعتمد عليها العديد من الصناعات، من السيارات إلى الفضاء.

ويُعتقد على نطاق واسع أن الصفقة التي من شأنها أن تسمح بالاستمرار لا يمكن تحقيقها في الأشهر العشرة المتبقية حتى نهاية المرحلة الانتقالية.

وأظهرت البيانات أن صادرات السيارات والطائرات وقطع غيار المعدات الإلكترونية والمنتجات الصيدلانية قد انخفضت، مما تدل هبوط التجارة داخل الصناعات الفردية على أن سلاسل الإمداد قد تم تفكيكها بالفعل.