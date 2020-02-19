كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بومبيو يُبدي استعداد واشنطن للتحدث مع إيران إذا غيرت سلوكها والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال وزير الخارجية الأمريكي مايك بوميبو، اليوم الأربعاء، إن السلطات في واشنطن مستعدة للتحدث مع إيران "في أي وقت"، لكنها بحاجة إلى "تغيير" سلوكها "بشكل أساسي" وأن حملة الضغط الأقصى ضدها ستستمر، وفقا لما اوردته وكالة "رويترز".

وصرح بومبيو للصحفيين في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا قبل أن يستقل طائرة متوجهة إلى المملكة العربية السعودية: "نحن لسنا مستعجلين، حملة الضغط مستمرة. إنها ليست مجرد حملة ضغط اقتصادي، إنها عزلة من خلال الدبلوماسية أيضًا".

وفي وقت سابق، غرد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على ما يبدو ردًا على مقابلة دير شبيجل مع وزير الخارجية الإيراني، قائلا ان الولايات المتحدة لن ترفع العقوبات عن إيران من أجل التفاوض.

فقد قال وزير الخارجية الإيراني إن إيران تريد التفاوض مع الولايات المتحدة، لكنها تريد إلغاء العقوبات، وغرد ترامب باللغة الإنجليزية، وبعد ذلك بالفارسية "لا شكرا".

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ورد وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف، اليوم الأحد، بتغريده من المقابلة التي نُشرت مع صحيفة دير شبيجل نُشرت يوم الجمعة، حيث قال إن إيران لا تزال مستعدة للمفاوضات مع أمريكا إذا تم رفع العقوبات.

وصلت التوترات بين إيران والولايات المتحدة إلى أعلى مستوياتها منذ عقود بعد مقتل القائد الإيراني قاسم سليماني في غارة بطائرة بدون طيار في بغداد في 3 يناير، مما دفع إيران إلى إطلاق صواريخ بعد ذلك بأيام على قواعد في العراق حيث تتمركز القوات الأمريكية.

تزايدت التوترات بين الاثنين بشكل مطرد منذ سحب ترامب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي الإيراني مع القوى العالمية في عام 2018 وفرض العقوبات التي أدت إلى انخفاض صادرات النفط الإيرانية وتسببت في شل اقتصادها.

