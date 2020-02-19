كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر لبنان تدعو 8 شركات لتقديم عطاءات لسد الديون والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

صرح مصدر مطلع، اليوم الأربعاء، أن لبنان سيدعو ثماني شركات لتقديم عطاءات ليكون مستشاره المالي وهو يدرس كل الخيارات بشأن ديونه السيادية، فيما تخوض الدولة المثقلة بالديون أزمة مالية.

وقال المسؤول، إن الدعوة لتقديم العطاءات لا تعني أن البلد قد قرر إعادة هيكلة ديونه "لكن هذا يعني أن لبنان يدرس جميع الخيارات وما يترتب عليها من تداعيات"، نقلًا عن رويترز.

وأعلن المتحدث باسم صندوق النقد الدولي، جيري رايس، يوم الثلاثاء، أن فريقًا من خبراء صندوق النقد الدولي سيزور لبنان في الفترة من 20 إلى 23 فبراير للاجتماع مع السلطات حول التحديات الاقتصادية وتقديم المشورة الفنية الواسعة حول "سياسات التعامل مع تحديات الاقتصاد الكلي التي تواجه الاقتصاد".

وأضاف أن لبنان لم يطلب مساعدة مالية من صندوق النقد الدولي. ولم يعط المزيد من التفاصيل حول الرحلة.

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وصرح وزير المالية اللبناني، يوم الخميس الماضي، بعد اجتماع مع الرئيس ومحافظ البنك المركزي اللبناني، بأنه يدرس خيارات للتعامل مع استحقاقات سندات اليورو المقبلة بما في ذلك دفع أو عدم سداد الديون.

وتواجه الدولة المثقلة بالديون أزمة مالية وعليها أن تقرر بسرعة ما إذا كانت ستسدد ديونها المستحقة بالعملات الأجنبية في الوقت المحدد، بما في ذلك سندات اليورو البالغة 1.2 مليار دولار المستحقة في 9 مارس.

وتعتبر الأزمة المالية، هي الأسوأ مما عانى منه أي لبنان في حربه الأهلية بين عامي 1975، و1990، وصلت إلى ذروتها في العام الماضي، حيث أدى تباطؤ تدفقات رأس المال إلى أزمة السيولة واندلعت المظاهرات ضد النخبة الحاكمة.

