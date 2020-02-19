كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أردوغان: المحادثات مع روسيا بشأن الوضع في سوريا غير مرضية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أوضح الرئيس رجب طيب أردوغان، اليوم الأربعاء، أن المحادثات مع روسيا في منطقة إدلب في شمال غرب سوريا أبعد ما تكون عن تلبية مطالب تركيا، وحذر من أن العملية العسكرية هناك "مسألة وقت"، وفقا لما أوردته وكالة "رويترز".

وفي وقت سابق، قال متحدث باسم الرئاسة التركية، اليوم الأربعاء، إن المحادثات بين روسيا وتركيا التي تهدف إلى الحد من التوترات في شمال غرب سوريا لم تسفر عن "نتيجة مرضية" لأنقرة، لكن الجانبين اتفقا على مواصلة المفاوضات.

أنهى الوفد التركي يومين من المحادثات مع المسؤولين الروس في موسكو، وقال إبراهيم كالين، المتحدث باسم الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إن الجانبين اتفقا على الاجتماع مرة أخرى.

وقال كالين: "لم نقبل الوثيقة والخريطة التي قدمت لنا"، مضيفًا أن موقف تركيا هو العودة إلى الخطوط المحددة بموجب اتفاق وقف إطلاق النار لإدلب في عام 2018.