كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر كوريا الجنوبية تبلغ عن 20 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أبلغت كوريا الجنوبية عن 20 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، اليوم الأربعاء، بما في ذلك 14 شخصًا شاركوا في تفشي مرضي تم تتبعهم في عدة خدمات كنسية في مدينة دايجو بوسط البلاد، وفقا لما أوردته وكالة "رويترز".

الطفرة في الحالات الجديدة لم يسبق لها مثيل في كوريا الجنوبية حيث يصل عدد المصابين في البلاد إلى 51 شخصا.

وقالت مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها في كوريا الجنوبية في بيان إنه من بين الحالات التي تم الإعلان عنها يوم الأربعاء، تم الإبلاغ عن 19 حالة في دايجو وإقليم شمال جيونج سانج المحيط بها.

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تم تأكيد الحالة السابقة يوم الثلاثاء، وهي لامرأة تبلغ من العمر 61 عامًا تُعرف باسم "المريض 31". وقالت الوكالة إنه ليس لديها سجل حديث بشأن السفر إلى الخارج، ولكنها حضرت خدمات الكنيسة وطلبت الرعاية في مستشفى قبل أن يتم فحصها بحثا عن الفيروس.

والآن، ثبتت إصابة ما لا يقل عن 15 شخصًا حضروا مراسم دينية مع "المريض 31" بالفيروس. وقد أصيب شخص آخر، كان على اتصال معها في المستشفى، بالمرض.

وقد دعا رئيس كوريا الجنوبية مون جاي-إن إلى اتخاذ تدابير صارمة لمكافحة العدوى، واتخاذ كل إجراء ممكن لدعم الاقتصاد، الذي قال إنه في حالة طارئة نتيجة للوباء.

