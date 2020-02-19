كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الصين: لن نرسل مسؤولين إلى اجتماع مجموعة العشرين وسط تفشي كورونا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

صرح مسؤولون، بأن البنك المركزي الصيني ووزارة المالية لن يرسلوا أي مسؤولين الى اجتماع مجموعة العشرين لوزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية في الرياض بسبب تفشي الفيروس.

وقال مسؤولا في وزارة المالية، إن ممثلي الصين في البنك الدولي سيحضرون الاجتماع الذي سيعقد يومي 22، و23 فبراير.

كما أعلنت السلطات الصينية، اليوم الأربعاء، تجاوز حصيلة الوفيات بسبب فيروس كورنا إلى 2000 حالة.

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وكان عدد وفيات كورونا وصل إلى 2004 أشخاص، بينما وصل عدد المصابين إلى 74 ألفا و185 حالة. وفقًا لما جاء في وكالة رويترز.

وسجلت مقاطعة هوبي، 132 حالة وفاة خلال الـ24 ساعة الماضية، كما سجلت المقاطعة 1.693 إصابة جديدة.

وانتشر فيروس كورونا في مقاطعة هوبي في الصين، ثم انتقل إلى عدد من دول العالم، وتعتبر الصين أنها بدأت في ضبط انتشار الفيروس، موضحًا أن عدد الوفيات خارج مقاطة "هوبي" بدأ في التراجع، إلا أن منظمة الصحة العالمية حذرت من التفاؤل بشأن ضبط المرض.

