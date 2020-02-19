كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر شركات الطيران الصينية تمنح الطيارين الأجانب إجازات غير مدفوعة الأجر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

عاد الطيارون الأجانب في بعض شركات الطيران الصينية إلى أوطانهم، ويفكرون في العمل بوظائف أخرى بعد إعطائهم إجازة غير مدفوعة الأجر مع انخفاض الطلب علي الرحلات بسبب فيروس كورونا، وفقا لما أوردته وكالة "رويترز".

وفي الوقت نفسه، قال الطيارون الصينيون الذين يتمتعون بقدر أكبر من الأمن الوظيفي، إن دخلهم قد انخفض بشكل حاد لأن معظم رواتبهم يعتمد على ساعات الطيران.

تقدر شركة البيانات OAG أن حوالي 80٪ من طاقة الخطوط الجوية المجدولة إلى الصين ومنها وداخلها قد تم قطعها هذا الأسبوع بسبب السارس - CoV-2، وهو الفيروس الذي أودى بحياة أكثر من 2000 شخص. وكانت شركات الطيران الصينية الأكثر تضررا.

وقال قبطان أجنبي في تشاينا ساوذرن، انه في إجازة مثل جميع الطيارين الأجانب حتى يتحسن وضع الفيروس، واضاف "في الوقت الحالي، نحن جميعًا في بلادنا". وقد طلب جميع من تحدثوا مع رويترز عدم الكشف عن هويتهم لأنهم غير مخولين بالتحدث مع وسائل الإعلام.