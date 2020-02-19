كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أوزبكستان تحتجز 21 للاشتباه في صلاتهم بالمتشددين في سوريا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

اعتقلت الشرطة في أوزبكستان 21 شخصًا يشتبه في صلتهم بجماعة إسلامية متشددة تعمل في سوريا، حسبما أعلنت الشرطة، اليوم الأربعاء.

وقالت الشرطة، إن الرجال المحتجزين كانوا تحت "تأثير أيديولوجي" لرجل أوزبكي آخر كان عضوًا في جماعة كتيبة التوحيد والجهاد التي تتألف معظمها من آسيا الوسطى، حسبما أوردت وكالة "رويترز".

وأضافت الشرطة، في بيان، أنهم يعتزمون تمويل المجموعة والانضمام إليها.

انضم آلاف الأشخاص من المنطقة السوفيتية السابقة ذات الأغلبية المسلمة إلى جماعات إسلامية مختلفة في سوريا والعراق عندما استولى "داعش" مؤقتًا على جزء من أراضيها.