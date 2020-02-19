كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الهند.. مسؤول سابق يحذر "ترامب" من إثارة قضية كشمير والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حذر سانجاي بارو، المستشار الإعلامي السابق لرئيس الوزراء الهندي السابق، مانموهان سينج، من إثارة قضية كشمير، قائلًا: "إنه من الأفضل أن لا يثير الرئيس ترامب قضية كشمير مرة أخرى خلال زيارته القادمة للهند في الفترة من 24 إلى 25 فبراير".

وعلق "بارو" على إمكانية "ترامب" طرح القضية مرة أخرى: "سيكون الأمر محرجًا بالنسبة له إذا أثار القضية لأنه سيتم انتقاده بعد ذلك، فقد لا يقول رئيس الوزراء نفسه شيئًا سوى البلد بأكمله سيهاجمه. سيعود إلى الولايات المتحدة لا يفوز بدعم هندي لكنه يفقد الدعم الهندي"، حسبما أوردت وكالة "سبوتنيك".

بينما حافظت الهند على موقفها من كشمير - أنها كانت مسألة داخلية وينبغي حلها بشكل ثنائي بين الهند وباكستان، دون أي وساطة خارجية - يبدو أن الولايات المتحدة ودول أخرى تتجاهل هذا الموقف.

في الأسبوع الماضي، كتب المشرعون الأمريكيون إلى وزير الخارجية مايك بومبيو لتقييم الوضع في كشمير والآن أصدرت مؤسسة الأبحاث بالكونجرس الأمريكية مركز أبحاث تقريرًا يزعم أن عرض ترامب في يوليو 2019 خلال زيارة قام بها رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان ربما يكون قد حفز قرار الهند الصادر في 5 أغسطس.

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وقد عرض الرئيس دونالد ترامب التوسط بين الهند وباكستان لحل قضية كشمير ثلاث مرات على الأقل، رغم أن نيودلهي رفضت بشكل قاطع العرض.

في يوليو 2019، زعم "ترامب"، أيضًا، أن رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي، قد طلب من الولايات المتحدة أن تلعب دور الوسيط في نزاع كشمير.

لكن نيودلهي زعمت أنه لم يتم تقديم مثل هذا الطلب ولتوضيح الارتباك، أوضحت إحدى وسائل الإعلام الاجتماعية في نفس اليوم من وزارة الخارجية موقف واشنطن من أن "كشمير قضية ثنائية لكلا الطرفين للمناقشة" وأن إدارة ترامب "على استعداد لتساعد".