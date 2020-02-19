كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر باكستان.. التحقيق في علاقة غبار فول الصويا والوفيات في كراتشي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

فتحت السلطات الباكستان تحقيقًا فيما إذا كان التعرض لغبار فول الصويا، والذي يمكن أن يسبب الحساسية الشديدة، مسؤولاً عن 14 حالة وفاة على الأقل وعشرات الأمراض في مدينة كراتشي الساحلية بجنوب البلاد.

وحسبما أوردت وكالة "رويترز"، قال المركز الدولي الباكستاني للعلوم الكيميائية والبيولوجية للسلطات في خطاب، يوم الثلاثاء: "في الوقت الذي نعمل فيه على حل مشكلة التحليل الحيوي المعقدة، نعتقد أن هذا قد يكون بسبب التعرض المفرط لغبار فول الصويا".

على الرغم من أنها لا تزال تختبر عينات الدم والهواء، إلا أن الوكالة حثت على توخي الحذر الشديد أثناء تفريغ حاويات فول الصويا في الميناء، مضيفًة، أن التعرض لغبار فول الصويا كان معروفًا أنه يتسبب في أمراض التنفس والوفاة.

صرح مفوض كراتشي، افتخار شلواني، لصحيفة "داون"، بأن سفينة تفريغ شحنة من فول الصويا قد أزيلت من ميناء المحطة.

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تم إدخال أكثر من 200 شخص إلى المستشفى أو عولجوا من مشاكل في التنفس منذ يوم الأحد بينما تحاول السلطات تحديد ما إذا كان تسرب الغاز السام هو السبب في ذلك، بعد أن اشتكى العديد من المرضى من رائحة غير مألوفة.

تم إغلاق العديد من المدارس في المنطقة لليوم الثالث على التوالي، اليوم الأربعاء، حيث تحقق السلطات.

يوم الثلاثاء، قام عشرات من سكان منطقة الميناء باحتجاج للمطالبة بإجراء تحقيق نزيه في الوفيات، وألقى باللوم على السلطات لعدم بذلها ما يكفي لمنعها.

وقال أكبر مسوق للنفط في البلاد: "تغلق شركة نفط باكستان الحكومية محطة التخزين الخاصة بها مؤقتًا في منطقة الميناء للمساعدة في حماية صحة وسلامة موظفيها".