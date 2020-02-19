كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الفصائل الموالية لتركيا تهاجم مواقع لقسد في ريف تل تمر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن المرصد السوري، اليوم الأربعاء، أن الفصائل الموالية لتركيا هاجمت مواقع لقوات سوريا الديمقراطية في ريف تل تمر.

واندلعت اشتباكات عنيفة بالأسلحة الثقيلة، بين قوات قسد (قوات سوريا الديمقراطية) من جهة، والفصائل الموالية لتركيا من جهة أخرى، على محاور أم الكيف بريف تل تمر في محافظة الحسكة.

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وقصفت الفصائل الموالية لتركية، مواقع خاضعة لسيطرة قوات النظام السوري بمنطقة أبو رأسين وطريق تل تمر – أبو رأسين في الحسكة.