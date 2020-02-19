كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الجيش الليبي يتعهد بطرد مرتزقة أردوغان من البلاد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تعهد الجيش الليبي بقيادة المشير خليفة حفتر، بتحرير كامل الأراض الليبية وطرد مرتزقة الرئيس التركي رجب أردوغان.

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وبحث المشير حفتر، مع السفير الأمريكي لدى ليبيا ريتشارد نورلاند، الأوضاع في البلاد، ودور القوات المسلحة في محاربة الإرهاب، وتأمين البلاد وحفظ سيادتها من العابثين بأمنها وسلامة أراضيها.

ويذكر أن الثوابت الوطنية تنص على تأمين كافة التراب الليبي وإنهاء سيطرة الإرهابيين وإخراج كافة المرتزقة الذين تم جلبهم عن طريق الغزو التركي إلى ليبيا.