مكتب المطارات يسجل ارتفاعا بحوالي 8 بالمائة في حركة النقل الجوي في المملكة

أعلن المكتب الوطني للمطارات أن حركة النقل الجوي على مستوى مطارات المملكة سجلت، خلال يناير الماضي، ارتفاعا بلغت نسبته 7.93 في المائة، لتصل إلى مليونين، و14 ألفا، و660 مسافرا، مقابل مليون و866 ألفا و604 مسافرين.

وحسب معطيات، نشرها المكتب، أمس الثلاثاء، فإنه تم تسجيل نمو على مستوى حركة النقل الجوي الدولي، التي تجاوزت 22 مليون مسافر، محققة بذلك زيادة قدرها 9.80 في المائة.

واستقبل مطار محمد الخامس الدولي في الدارالبيضاء، خلال شهر يناير 42 في المائة من حركة النقل الجوي، ما يعادل 849 ألفا و177 مسافرا، مقابل 785 ألفا و160 مسافرا خلال الفترة نفسها من عام 2019، بزيادة قدرها حوالي 8.15 في المائة.

وأشار المكتب نفسه إلى أن أغلبية مطارات المملكة حققت بدورها نتائج إيجابية، خصوصا مطارات مراكش – المنارة 9.65 +، وطنجة – ابن بطوطة 19.98+، والعيون الحسن الأول 27.81 +، والصويرة موكادور 47.42 +.

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وخلال الفترة نفسها، ارتفعت حركة الطيران الداخلي بنسبة 10.43 في المائة لتصل إلى 244 ألفا و384 حركة، كما شهدت حركة الطيران الدولي بدورها ارتفاعا بنسبة 7.6 في المائة ما يمثل 87.87 في المائة من حركة النقل الجوي الإجمالي بمليون و770 ألف مسافر.

وأوضح المصدر ذاته أن حركة النقل الجوي مع أوربا، التي تمثل أزيد من 78 في المائة من مجموع حركة النقل الجوي الدولي، شهدت، خلال يناير الماضي، ارتفاعا 6.34 في المائة، كما شهد قطب إفريقيا، الذي يحتل المرتبة الثانية من حيث حركة المسافرين، ارتفاعا بزائد 7.09 في المائة .

وشمل الارتفاع المكور، أيضا، وجهات الشرق الأوسط، والأقصى، والبلدان المغاربية، وأمريكا الشمالية، بمعدلات نمو على التوالي زائد 13.09 في المائة، وزائد 21.59 في المائة، وزائد 29.09 في المائة.