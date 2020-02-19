بلعياشي ينهي الشكوك ويوضح حقيقة ارتباطه بابنة أخت ريدوان

خرج الفنان نعمان بلعياشي عن صمته بخصوص الأخبار الرائجة، أخيرا، عن زواجه بابنة شقيقة المنتج نادر خياط الشهير بـ”ريدوان”، موضحا أن ذلك غير صحيح.
وكان أول من تحدث عن إشاعة ارتباط نعمان بشابة من عائلة ريدوان، هو حساب “حمزة مون بببي”، المثير للجدل، وتسللت الشكوك لدى الجمهور بعد ذلك، كون صمت نعمان رجح كفة صحة الخبر.
وأوضح بلعياشي في بث مباشر، نشره، أخيرا، على حسابه الخاص في الأنستغرام، أن علاقته بريدوان بعيدة عن كل ما يروج، وأن الصداقة هي التي تجمعهما.
وكان حساب” حمزة مون بيبي”، المثير للجدل، قد روج لإشاعة ارتباط نعمان بابنة أخت ريدوان، وتعززت فرضية صحتها بظهور نعمان، ونادر بلخياط معا في عدد من المناسبات، إضافة إلى إلتزام بلعياشي الصمت حيال الموضوع لمدة طويلة.
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