رئيس الكوكب المراكشي ينفي شائعات تفويت الفريق ويقبل طلب المنخرطين

فنذ نعيم مبارك، رئيس فريق الكوكب المراكشي، شائعات تفويت الفريق لصحاله، بعدما راجت أخبار تؤكد نيته لمواصلة هذه المهمة مستقبلا.

وحسب بلاغ لإدارة الفريق المراكشي، توصل “اليوم 24” بنسخة منه، فإن نعيم نفى أن تكون له نية مواصلة رئاسة الفريق مستقبلا، مبرزا بأنه يلتزم بتيسير أمور الفريق حتى انعقاد جمع عام ديمقراطي يتوفر على جميع المقومات القانونية يتم خلاله تقديم التقريرين الأدبي والمالي للفترة التي قضاها على رأس الفريق بمعية مكتبه المسير.

وأكد البلاغ أن الرئيس مستعد للتواصل مع المنخرطين الراغبين في الترشح لتقلد مهمة رئاسة الكوكب المراكشي، مشيرا إلى أن الجمع العام سيعقد شهر مارس المقبل، حيث سيحدد موعده بعد الانتهاء من إعداد التقريرين الأدبي والمالي.

يشار إلى أن الكوكب المراكشي يعيش أزمة تسييرية منذ عدة مواسم، هوت به إلى القسم الثاني، حيث يحتل حاليا المركز 14 برصيد 20 نقطة.