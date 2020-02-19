“الهاكر” المدان ابتدائيا يدعي علاقة شقيقة باطمة الصغرى بحساب “حمزة مون بيبي”

أقر “الهاكر”، المتهم في قضية “حمزة مون بيبي”، بعلاقة إيمان باطمة، شقيقة دنيا باطمة الصغرى، به، ما يجعلها تنضم إلى شقيقاتها في ورطة علاقتهم بالحساب المثير للجدل.

وكشف محمد مديمي، رئيس المكتب التنفيذي للمركز المغربي لحقوق الإنسان، للصحافة، أمس الثلاثاء، أن الهاكر، المحكوم عليه بسنتين حبسا، اعترف بعلاقته مع شقيقة دنيا باطمة، إيمان، كما أقر بتلقيه أوامر منها لاختراق حسابات.

واستمعت المحكمة، يوم أمس، للهاكر، بحضور الفنانة سعيدة شرف، التي أكدت في إفادتها أنها تعرفه حق المعرفة، وتواصلت معه لاسترجاع حسابها المخترق في إحدى المرات، وقد سرب محادثات، ومعطيات عنها، ونشرت على حساب “حمزة مون بيبي”.

وأعلنت المحكمة الاستئنافية بمراكش حكمها بالحبس على الهاكر أ.ع، في انتظار الحكم على دنيا باطمة، وشقيقتها ابتسام، مع احتمال التحقيق مع شقيقتهما الصغرى إيمان، بعد ادعاءات الهاكر قبل صدور الحكم ضده.