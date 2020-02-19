خان يونس: الاحتلال يطلق النار على خلية قناصين للجهاد الإسلامي

القدس - بواسطة محمد عز العرب - قال جيش الاحتلال الإسرائيلي إن قواته أطلقت النار على خلية قناصين تابعة للجهاد الإسلامي في منطقة خانيونس في قطاع غزة، بادعاء أن الخلية أطلقت النار باتجاه جنوب البلاد. وأضاف الجيش أنه لم تقع إصابات.

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