مصر .. الصحة تؤكد سلبية التحليل الخاص بحامل فيروس كورونا

الأربعاء 19 فبراير 2020

أكدت وزارة الصحة المصرية ومنظمة الصحة العالمية في بيان، سلبية التحليل الخاص بالشخص الأجنبي حامل فيروس "كورونا" الجديد، حسب ما نقله التلفزيون المصري.



وكانت الحكومة المصرية كثفت إجراءات الوقاية من فيروس كورونا الجديد، بعد اكتشاف أول حالة إصابة بالفيروس، الجمعة.

وقالت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة المصرية، بعد اكتشاف أول حالة، إنه تم تنفيذ معسكر إخلاء مجهز بجميع المستلزمات الطبية، يسع لأكثر من 800 حالة، وتم إعداد مستشفى آخر للعزل الصحي، وأن الدولة المصرية على أتم الجاهزية لمواجهة الفيروس.

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وأشارت "زايد"، في تصريحات تلفزيونية، إلى أن هناك أكثر من 340 مواطنا مصريا في مدينة ووهان الصينية، وتم تجهيز هذا المكان لاستقبال المصريين الموجودين في المدينة الصينية.

وأوضحت أن المريض المكتشف لا يزال في فترة حضانة للمرض، وليس مصاباً بشكل فعلي، مؤكدة أن فيروس كورونا مثل الإنفلونزا يحتاج إلى الراحة في البيت والتغذية السليمة.

وكانت مصادر كشفت لـ"العين الإخبارية" أن الحالة لمواطن صيني شاب عمره 35 عاماً، جاء من بلاده منذ أيام.

وأوضحت وزيرة الصحة المصرية أنه تم الكشف على جميع المرافقين له أثناء السفر، وفي المنزل الذي كان يقيم فيه، وظهرت النتائج سلبية.