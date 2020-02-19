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بومبيو يعتبر إحتجاز إيران لمواطنين أوروبيين وأمريكيين غير قانوني ولا مقبول

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متابعات_السعودية نيوز 0 تبليغ

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الأربعاء 19 فبراير 2020

أكد وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو ،الأربعاء، أن احتجاز السلطات الإيرانية لمواطنين أوروبيين وأمريكيين أمر غير قانوني ولا مقبول.

 

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وأضاف وزير الخارجية الأمريكي - في تصريحات صحفية نقلتها وكالة رويترز للأنباء - أن الولايات المتحدة مستعدة للحوار مع إيران في أي وقت، شرط تغيير تصرفاتها بشكل جوهري

 

وشدد بومبيو على أن واشنطن ستستمر في حملة الضغوط القصوى على إيران و"عزلها دبلوماسيًا". 

 

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