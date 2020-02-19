السنيورة ينتقد زيارة لاريجاني لبيروت.. ويؤكد “ليس لدى إيران ما تقدمه إلى لبنان”

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الخليج 365 - الرياض- نشر قبل 1 دقيقة - 1:42 مساءً, 19 فبراير 2020 م
المناطق-الرياض
أكد رئيس الحكومة اللبنانية الأسبق “فؤاد السنيورة”، أن إيران ليس لديها أي شيء تقدمه إلى لبنان، معتبرا أن زيارة رئيس مجلس الشورى (البرلمان) الإيراني علي لاريجاني إلى بيروت قبل يومين وما تخللها من مزاعم تقديم طهران المساعدة للبنان، هي أقرب إلى فولكلور.
وأشار السنيورة – في تصريحات لصحف (النهار ونداء الوطن والجمهورية) اللبنانية في أعدادها الصادرة اليوم الأربعاء – إلى أن لبنان وصل إلى مرحلة أن سياسته الخارجية أصبحت تصادمية مع المجتمعين العربي والدولي.. مضيفا: “لا يمكن لشخص أن يقول للمجتمع الدولي أعطوني مساعدات وهو يدير المدفعية باتجاه العالم”.
وشدد على أن هناك انحسارا كاملا للثقة بين المواطن والدولة، وكذلك الأمر بالنسبة للبنان والمجتمعين العربي والدولي، على نحو يقتضي تصويب الوضع وإعادة الاعتبار إلى الدستور بعدما تعاملت بعض القوى السياسية على أن في مقدورها تعديل الدستور بالممارسة فضلا عن “تسلط الدويلات على الدولة التي أصبح الكل أقوى منها”.
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