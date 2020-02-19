وفد من الكونجرس الأمريكي يزور مقر “إعمار اليمن” ويلتقي السفير “آل جابر”

الخليج 365 - الرياض- المناطق - الرياض

التقى المشرف العام على البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن السفير محمد بن سعيد آل جابر، وفداً من مستشاري ومساعدي أعضاء الكونجرس الأمريكي، وذلك في مقر البرنامج بمدينة الرياض.

ورحب السفير آل جابر بزيارة وفد مستشاري ومساعدي أعضاء الكونجرس الأمريكي، مؤكداً على علاقات الصداقة السعودية الامريكية التي تجمع البلدين الصديقين.

وجرى خلال اللقاء بحث عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك إضافةً إلى الوضع التنموي والإنساني في اليمن.

كما دار خلال اللقاء بحث العديد من الموضوعات الثنائية والدولية ذات الاهتمام المشترك .

وأطلع الوفد على سرد لمسار الأزمة السياسية منذ الإعلان عن المبادرة الخليجية وحتى إعلان اتفاق الرياض، إلى جانب مشاهدة الوفد لعرض تعريفي عن مشاريع البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن والتي أسهمت في تعزيز الاقتصاد اليمني وتحسين المعيشة وتوفير فرص العمل في اليمن، إلى جانب مساهمة الوديعة السعودية في البنك المركزي اليمني والذي بلغ مجموع ماتم تقديمه 3.2 مليار دولار أمريكي بهدف الحفاظ على استقرار العملة اليمنية واستقرار الاقتصاد اليمني .

من جانبهم عبّر مستشاري ومساعدي أعضاء الكونجرس الأمريكي عن سعادتهم بزيارتهم للمملكة وزيارة مقر البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن ولقاء منسوبيه، مؤكدين على أهمية تعزيز العلاقات بين المملكة والولايات المتحدة في مختلف المجالات.

والجدير ذكره أن مشاريع البرنامج تغطي قطاعات: “الصحة، والتعليم، والكهرباء والطاقة، والزراعة والثروة السمكية، والمياه والسدود، والطرق والموانئ والمطارات، والمباني الحكومية”.