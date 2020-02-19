الكرملين يحذر تركيا من أي هجوم على القوات السورية بإدلب

قال الكرملين، الأربعاء، إن تنفيذ عملية عسكرية تركية ضد الحكومة السورية سيكون أسوأ سيناريو.

وأكد المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف، في تصريحات للصحفيين، إن موسكو تعارض بشدة تنفيذ هذه العملية لكن روسيا وتركيا ستبقيان على تواصل، لمحاولة منع تصاعد التوتر في إدلب أكثر.

وكشف المرصد السوري لحقوق الإنسان عن استقدام تركيا مزيدا من التعزيزات العسكرية نحو الأراضي السورية.

ولفت إلى دخول رتل عسكري جديد بعد منتصف ليل الجمعة - السبت عبر معبر "كفرلوسين" الحدودي مع لواء إسكندرون متجها نحو حلب وإدلب.

ويتألف الرتل الجديد، بحسب المرصد، من نحو 50 آلية عسكرية، ما يرفع عدد الشاحنات والآليات العسكرية التي وصلت منطقة "خفض التصعيد" منذ 2 فبراير/شباط الجاري إلى 2025 شاحنة وآلية عسكرية.



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وذكر المرصد السوري أن التعزيزات تحمل دبابات وناقلات جند ومدرعات و"كبائن حراسة" متنقلة مضادة للرصاص ورادارات عسكرية.

فيما بلغ عدد الجنود الأتراك الذين انتشروا في إدلب وحلب خلال تلك الفترة أكثر 6500 جندي تركي.

وكان المرصد السوري قد أفاد بإنشاء القوات التركية لنقطة عسكرية جديدة بالقرب من بلدة كفر كرمين بريف حلب الغربي.

وأشار إلى تمركز مدفعية ذاتية الحركة ومصفحات في المنطقة، في حين دخل الخميس، رتل عسكري يتألف من 75 شاحنة من معبر كفرلوسين شمال إدلب متجها إلى ريف حلب الغربي وإدلب.

وتعد إدلب واحدة من 4 مناطق تم الاتفاق على خفض التصعيد فيها بين سوريا وتركيا منذ عام 2017.

وتمثل معقلا للجماعات الإرهابية ومليشيات موالية لتركيا، وتخضع لاتفاق خفض التصعيد الذي توصلت إليه موسكو وأنقرة في حوار أستانة.