رئيس بيلاروسيا يصل إلى القاهرة في زيارة رسمية

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - وصل رئيس بيلاروسيا إليكساندر لوكاشينكو، الأربعاء، إلى القاهرة في زيارة رسمية تستمر ليومين.

وأمس، أعلنت الرئاسة البيلاروسية عن زيارة رسمية سيقوم بها الرئيس إليكساندر لوكاشينكو للقاهرة.

وقال البيان إن الزعيمين سيناقشان عملية تنفيذ الاتفاقيات الحالية التي تم التوقيع عليها بين الجانبين خلال زيارة الرئيس السيسي للعاصمة البيلاروسية مينسك في الصيف الماضي، وكذلك آفاق تطوير العلاقات التجارية والاقتصادية والإنسانية.

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وأضاف البيان أن الرئيسين سيبحثان التنسيق في القضايا الدولية، بما يضمن الأمن في المنطقة والعالم ككل.

وأوضحت الصفحة الرسمية للرئاسة البيلاروسية أن الرئيس لوكاشينكو سيعقد أيضا سلسلة من الاجتماعات، كما سيزور برفقة الرئيس السيسي العاصمة الإدارية الجديدة التي يتم بناؤها على بعد 45 كم شرق القاهرة.



واختتم البيان بأنه بالتوازي مع زيارة رئيس بلاروسيا للقاهرة، سيتم عقد اجتماع للمجلس البيلاروسي المصري للتعاون التجاري لبحث زيادة التعاون.